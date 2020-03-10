Little Big отложила презентацию песни для "Евровидения"

Российская группа Little Big, которую выбрали участником музыкального конкурса "Евровидение-2020" от РФ, перенесла презентацию своей композиции. Об этом сообщил представитель группы. Примечательно, что он не смог назвать причину, по которой музыканты решили отложить презентацию песни.

Девятого марта был последним днем, когда можно было подать заявку на участие в "Евровидении". По состоянию на 10 марта, на официальном сайте конкурса не были представлены композиции российской группы Little Big и представительницы Азербайджана Самиры Эфенди.