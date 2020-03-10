Алла Пугачева не праздновала 8 марта из-за болезни

Певица Алла Пугачева рассказала, что 8 марта — особенный праздник и призвала жителей России "дарить радость". Но сама артистка не смогла в этом году отпраздновать это событие из-за плохого самочувствия.

Как отметила Примадонна, в этот особенный день у нее не получится поддержать своих соотечественников и "разрешить весну" вместе с ними, выйти с цветами на улицу и порадоваться женскому празднику. Она пояснила, что все из-за болезни и неважного самочувствия.

При этом муж певицы, Максим Галкин, тоже заболел. Супруги вместе находятся дома и лечат простуду.