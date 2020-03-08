Каждый год в первое воскресение марта Алла Пугачева выходит на улицу и дарит людям желтые цветы. Такую традицию певица соблюдает уже 52 года. Однако в текущем году она вынуждена отказаться от обряда. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. По ее словам, это связано с болезнью и плохим самочувствием.
"Этот праздник всегда для меня особенный. Настроение у меня отличное, но приболела. Это не коронавирус. Продолжайте мою традицию. Разрешайте весну. Дарите радость людям. Светить всегда, светить везде - вот лозунг мой и солнца", - написала Примадонна.
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