Отца Филиппа Киркорова разыскивают за неуплату штрафов

Отец популярного артиста Филиппа Киркорова — 87-летний Бедрос Киркоров — накопил множество неоплаченных штрафов за превышение скорости.

Как передает "Рамблер", дело отца известного артиста передали судебным приставам, которые планируют взыскать с него большую сумму.

Известно, что сейчас Бедрос Киркоров занимается фермерством в Новгородской области, но постоянно появляется в Москве, чтобы принимать участие в вечеринках. По российской столице отец исполнителя передвигается в основном на Lexus RX270. Как стало известно, Бедрос Киркоров довольно часто нарушает правила дорожного движения.