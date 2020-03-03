Известный актер Максим Виторган обратился в больницу и пожаловался на плохое самочувствие, наличие одышки и температуры, которую не получается сбить никакими средствами.
Об этом сообщил один из "Телеграм"-каналов.
По сведениям различных изданий, это оказалось не обычной простудой или гриппом, а пневмонией. При этом отмечается, что актер не захотел ложиться в стационар.
При этом канал РЕН-ТВ опроверг эти сведения. По данным телеканала, помощница артиста Альбина рассказала, что ничего такого с актером не было.
Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.