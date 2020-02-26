Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Ляйсан Утяшева показала себя без макияжа

Шоу-бизнес

Известная гимнастка поделилась с пользователями соцсетей кадрами, где она позирует в естественном виде, без косметики и фотошопа.

На днях Ляйсан Утяшева посетила показ модного дома Saint Laurent в Париже. Стилисты дали ей совет ради эффектного появления на мероприятии убрать наращенные волосы.

Но помимо своей реальной прически, Ляйсан Утяшева также показала свое лицо без макияжа. Пользователи соцсетей отметили, что без косметики ее вид несколько болезненный.

Кроме этого, от взгляда поклонников не ускользнули мимические морщины и веснушки жены артиста Павла Воли.

павел воля ляйсан утяшева
Последние материалы
Дана Борисова обвинила Елену Хангу в "черной магии"
Курортный сбор планируют включить в Налоговый кодекс
Павлова завоевала золото в суперспринте на ЧЕ по биатлону
Эксперт: Трамп вынужден продлять санкции против России
Голосование по Конституции предложено провести 22 апреля
Ляйсан Утяшева показала себя без макияжа
Поклонская выступила против артистов в политике
Россияне остались без медалей в суперспринте на ЧЕ по биатлону
У США нет Patriot для Турции
Названа сумма призовых, которую заработала Шарапова за карьеру
Популярное
Мир. Новости мира
Финны предлагают объединить юго-восток Финляндии и северо-запад России

Санкт-Петербург, Ленинградскую область следует объединить с юго-восточной Финляндией в особую экономическую зону.

Финны предлагают объединить юго-восток Финляндии и северо-запад России
Крымские татары ответили Чубарову на его предложение простить крымчан
Новости Украины
Крымские татары ответили Чубарову на его предложение простить крымчан
Военные новости
Popular Mechanics о подлодках "Лайка": экзотические морские существа
Мир. Новости мира
Владимир Путин занял второе место в мире по уровню уважения
Любовь Степушова МИД России удивил поляков своей позицией: "чего изволите" Любовь Степушова Петр Фадеев Мировые рынки продолжают падение из-за пандемии Петр Фадеев Василий Амирджанов Политический мейкап: депутатов наберут по объявлениям Василий Амирджанов
Комментарии
МИД России удивил поляков своей позицией: "чего изволите"
Путин: продолжительность жизни в России увеличилась
Опять мультики: в США показали уничтожение "Арматы" новыми вертолетами
МИД России удивил поляков своей позицией: "чего изволите"
"Украины нет": "приговор" Суркова и что об этом думают в Киеве
"Украины нет": "приговор" Суркова и что об этом думают в Киеве
Поклонская выступила против артистов в политике
Кремлёв предложил перенести Олимпиаду-2020 в Россию из-за коронавируса
Почти 900 поправок в Конституцию прислали россияне
МИД России удивил поляков своей позицией: "чего изволите"
Украина решила возродить ракетную программу как ответ "агрессору"
Деревья могут "передавать знания" своим потомкам
Мария Шарапова объявила о завершении карьеры
Можно ли ездить, если в шине саморез
Зеленский: Украина делает все, чтобы прекратить войну в Донбассе
Кальюлайд делает новую попытку спасти Эстонию от деградации
Пентагон разрабатывает "Терминаторов" против России
Немка Вильхельм ждёт извинений от Логинова
"Украины нет": "приговор" Суркова и что об этом думают в Киеве
Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу
Будут ли спасать "Единую Россию" заменой названия
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ