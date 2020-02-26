Ляйсан Утяшева показала себя без макияжа

Известная гимнастка поделилась с пользователями соцсетей кадрами, где она позирует в естественном виде, без косметики и фотошопа.

На днях Ляйсан Утяшева посетила показ модного дома Saint Laurent в Париже. Стилисты дали ей совет ради эффектного появления на мероприятии убрать наращенные волосы.

Но помимо своей реальной прически, Ляйсан Утяшева также показала свое лицо без макияжа. Пользователи соцсетей отметили, что без косметики ее вид несколько болезненный.

Кроме этого, от взгляда поклонников не ускользнули мимические морщины и веснушки жены артиста Павла Воли.