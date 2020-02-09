21-летняя дочь Леонида Якубовича Варвара недавно дебютировала в новом амплуа. Сейчас девушка активно занялась творчеством и возможно станет певицей. Она долгое время занималась эстрадным вокалом и недавно похвасталась своими достижениями.

"Мне посчастливилось встретиться с моим замечательным учителем Марине Манукян, с которой мы начали активную и упорную работу. Спустя пять месяцев занятий и полтора месяца работы над песней "Дорога сна" группы Мельница я выступила с ней на выпускном в универе. Это настоящее чудо, потому что минус для моего исполнения записали лично музыканты группы. Я была невероятно счастлива...", - сообщила дочь шоумена.