Хирург раскрыла тайну омоложения Пугачевой

Пластический хирург Лейла Еприкян рассказала, что певица Алла Пугачева могла изменить свою внешность без какого-либо вмешательства врачей.

Напомним, 70-летняя певица в январе разместила в Сети ряд фотоснимков, из-за которых распространились слухи о способах ее омоложения.

Многие решили, что артистка легла под нож хирурга. Но, по словам Еприкян, не нужно забывать про фильтры и другие возможности соцсетей, в частности, и Instagram. При помощи этих инструментов Пугачева, как и любой другой человек, может "нарисовать" себе любое лицо, существенно его омолодив.

Хирург также пояснила, что для того, чтобы сделать вывод, проводила ли Алла Пугачева пластику лица или нет, нужны ее первоначальные, необработанные фотоснимки. Сама врач выразила сомнение, что Пугачева решилась на резкое омоложение при помощи ее коллег. Она считает, что звезда, скорее всего, сделала инъекции витаминов для устранения морщин до некоторой глубины и курс массажа лица.