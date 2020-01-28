Бывшая жена Джигарханяна рассказала о том, как он перенес смерть дочери

Бывшая жена Армена Джигарханяна Татьяна Власова рассказала, как народному артисту удалось пережить смерть дочери. Об этом экс-супруга рассказала в эфире программы "Судьба человека". По ее словам, актер пытался не подавать виду, что ему плохо, однако перед выступлениями употреблял успокоительное.

Дочь Армена Джигарханяна от первого брака Елена погибла, надышавшись угарным газом автомобиля, который стоял в гараже.

"Я больше плакала, чем он. Ему давали успокоительное, потому что он должен был выступать", — пояснил Власова.

Напомним, Татьяна Власова переехала из США в Россию, чтобы ухаживать за своим бывшим мужем. Армен Джигарханян рассказал, что ощущает себя "счастливым человеком".