Волочкова выставила в Сеть новое фото в бане

Балерина Анастасия Волочкова не раз заявляла о своей любви к русской бане.

А недавно в Instagram артистки появился новый пост. В публикации Волочкова напомнила о своем увлечении баней. На фото она позирует обнаженной в деревянной бочке и с куском льда в руках. При этом артистка выглядит довольной и счастливой.

Также Анастасия Волочкова закрыла комментарии под публикацией, так как все, что касается этой темы, подписчиками балерины оценивается крайне негативно. Хейтеры буквально атакуют артистку в последнее время. Она пытается бороться с ними с помощью некоторых ограничений в соцсетях.