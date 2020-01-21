Бывшая участница скандально известного реалити-шоу "Дом-2", модель и блогер Алена Водонаева высказала свое мнение о романе "поющей ведущей" Ольги Бузовой с Давидом Манукяном.
Она заявила, что не осуждает Ольгу за эти отношения, но при этом напомнила, что
"с молодыми мальчиками далеко не уедешь".
Напомним, Ольга Бузова после разрыва отношений с Дмитрием Тарасовым активно искала свою "вторую половинку", для чего даже приняла участие в романтических проектах на ТВ, поэтому поклонники считают ее "ищущей счастья одинокой девушкой".
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.