Матвиенко высоко оценила режиссерский талант ушедшей Галины Волчек

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко высказалась о высоких заслугах народной артистки СССР и художественного руководителя театра "Современник" в деле сохранения лучших театральных традиций и охарактеризовала ее как яркого мастера. Об этом передает информагентство ТАСС, ссылаясь на телеграмму спикера.

Матвиенко пояснила, что была лично знакома с Галиной Волчек и будет с большим теплом вспоминать встречи и разговоры с ней.

"Для меня она всегда будет живой, искренней, мудрой", — отметила Валентина Матвиенко.

Также она добавила, что Волчек была человеком с высокой внутренней культурой и щедро делилась с людьми "не только своими прекрасными профессиональными качествами, но и богатством души, эстетическими и нравственными ориентирами". Как подчеркнула чиновница, Волчек будет вечно жить в памяти своих соотечественников.