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Пугачева о Волчек: Она была родной и близкой

Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачева высказалась по поводу смерти народной артистки СССР и художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек. Об этом пишет "РБК".

Так, Пугачева опубликовала фотоснимок Волчек и написала, что она была "великой, родной и близкой". Певица добавила, что ей трудно смириться с тем, что родные и зрители больше никогда не увидят артистку и не услышат ее смех и голос.

"Пусть любовь наша будет с тобой на пути к Господу", — написала Примадонна.

Напомним, Галина Волчек умерла вчера, 26 декабря, ей шел 87-й год. За три дня до кончины артистку доставили в клинику из-за проблем с легкими.

Волчек будет похоронена на Новодевичьем кладбище 29 декабря. В тот же день ранее состоится прощание в театре "Современник".

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