Борисова и Волочкова устроили в телеэфире перепалку из-за Бочкаревой

Телеведущая Дана Борисова и балерина Анастасия Волочкова устроили перепалку в эфире программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ.

Об этом сообщают "РИА Новости".

Гости передачи обсуждали скандал вокруг звезды сериала "Счастливы вместе" Натальи Бочкаревой, которую, по сообщениям СМИ, задержали с наркотиками.

Анастасия Волочкова, пишут "РИА Новости", встала на защиту Бочкаревой, отметив, что вокруг знаменитостей часто распространяются порочащие их слухи. Балерина заявила, что в данной ситуации следует верить версии актрисы, а не версии средств массовой информации.

Дана Борисова же сказала, что Анастасия Волочкова — "алкоголичка" и защищает "наркоманку" Наталью Бочкареву. Волочкова в ответ заявила, что Борисова просто "пиарится" на имени Бочкаревой.

После сообщений СМИ о задержании актрисы источник в правоохранительных органах рассказал "РИА Новости", что речь действительно идет о Бочкаревой. Но сама исполнительница роли Даши Букиной и ее представители все сообщения об инциденте опровергают.