Лолита надеется на "кусочек пирожка" после победы Зеленского

Певица Лолита Милявская объяснила радость многих представителей российского шоу-бизнеса в связи с победой на выборах президента Украины Владимира Зеленского.
"Мы все снимались в проектах у Зеленского. Ну чего греха таить? Мы, конечно, все рассчитываем на свой маленький кусочек пирожка", — написала артистка в Facebook.
По словам Лолиты Милявской, она, как и многие ее коллеги, рассчитывает на отмену запрета выступать на Украине. Ранее Владимир Зеленский обещал сохранить запрет на въезд в страну только тем российским артистам, которые "превратились в политиков".
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