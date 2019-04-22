Лолита надеется на "кусочек пирожка" после победы Зеленского

Певица Лолита Милявская объяснила радость многих представителей российского шоу-бизнеса в связи с победой на выборах президента Украины Владимира Зеленского.



Крым – это Украина: Лолита влезла в политический скандал / Новости от 27.12.2018 11:07

"Мы все снимались в проектах у Зеленского. Ну чего греха таить? Мы, конечно, все рассчитываем на свой маленький кусочек пирожка", — написала артистка в Facebook.

По словам Лолиты Милявской, она, как и многие ее коллеги, рассчитывает на отмену запрета выступать на Украине. Ранее Владимир Зеленский обещал сохранить запрет на въезд в страну только тем российским артистам, которые "превратились в политиков".