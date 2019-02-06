Стивен Сигал меняет Рублевку на Кубань

Звезда боевиков 1990-х, Стивен Сигал, получивший в 2016-ом российское гражданство, решил обосноваться в Краснодарском крае.
Как сообщает Daily Show, в последние годы 66-летний голливудский актер был частым гостем в России. Еще до получения гражданства РФ актер нередко приезжал сюда, чтобы представить свои проекты и таким образом он завел многочисленные знакомства с российскими предпринимателями и представителями шоу-бизнеса. Сигал снимался в рекламе крупных российских компаний, его приглашали на различные торжественные мероприятия государственного значения. Так, актер присутствовал на инаугурации Владимира Путина и на параде Победы на Красной площади, а в 2018-ом ему предложили стать специальным представителем МИД России по гуманитарным связям России и США. От российских властей Сигал получил дом на Рублевке, куда перевез жену и сына.
Стивен рассчитывал заняться здесь развитием боевых искусств, съемкой фильмов и выпуском музыкальных альбомов. Но, видимо, что-то пошло не так, и актер изъявил желание поменять место жительства.
Сигал решил переехать в Краснодарский край, где климат помягче и есть иные возможности для бизнеса. Об этом американец лично сообщил по телефону заместителю губернатора региона и попросил предоставить его семье жилье. К слову, для последнего это стало полной неожиданностью. Но отказать столь важной и уважаемой персоне не представлялось возможным. Сейчас власти края подбирают для актера дом — скорее всего, Сигал будет проживать в Краснодаре или Геленджике. Как сообщили журналистам официальные лица, Сигал планирует заняться здесь производством вина и других напитков. Также возможно его участие в развитии киноиндустрии региона.
Читайте также:
Путин предоставил Сигалу российское гражданство
Спецпредставителя МИД РФ Стивена Сигала обвинили в домогательствах
Стивен Сигал разберется с русофобами в США
Стивен Сигал ловит настоящих преступников
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Для российской армии разрабатывают новейший экзоскелет "Сотник", в который войдут элементы вооружения третьего поколения, чтобы увеличить боевую мощь армии.
Представители Соединенных Штатов Америки заявили, что в случае необходимости готовы пойти на "принудительные меры".
Сталинградская битва - самое масштабное сражение Второй мировой войны, яркое свидетельство героизма советского народа… Издано столько книг, снято столько лент, что кажется, все о ней известно. Но "Правда.Ру" разыскала некоторые факты о грандиозном сражении, которые нечасто упоминались в широкой прессе. Итак, неизвестная Сталинградская битва...
Политолог Кату Арконада назвала 10 ложных утверждений о Венесуэле, которые являются главным оружием Запада в гибридной войне против этой страны.