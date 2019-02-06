Стивен Сигал меняет Рублевку на Кубань

Звезда боевиков 1990-х, Стивен Сигал, получивший в 2016-ом российское гражданство, решил обосноваться в Краснодарском крае.

Как сообщает Daily Show, в последние годы 66-летний голливудский актер был частым гостем в России. Еще до получения гражданства РФ актер нередко приезжал сюда, чтобы представить свои проекты и таким образом он завел многочисленные знакомства с российскими предпринимателями и представителями шоу-бизнеса. Сигал снимался в рекламе крупных российских компаний, его приглашали на различные торжественные мероприятия государственного значения. Так, актер присутствовал на инаугурации Владимира Путина и на параде Победы на Красной площади, а в 2018-ом ему предложили стать специальным представителем МИД России по гуманитарным связям России и США. От российских властей Сигал получил дом на Рублевке, куда перевез жену и сына.

Стивен рассчитывал заняться здесь развитием боевых искусств, съемкой фильмов и выпуском музыкальных альбомов. Но, видимо, что-то пошло не так, и актер изъявил желание поменять место жительства.

Сигал решил переехать в Краснодарский край, где климат помягче и есть иные возможности для бизнеса. Об этом американец лично сообщил по телефону заместителю губернатора региона и попросил предоставить его семье жилье. К слову, для последнего это стало полной неожиданностью. Но отказать столь важной и уважаемой персоне не представлялось возможным. Сейчас власти края подбирают для актера дом — скорее всего, Сигал будет проживать в Краснодаре или Геленджике. Как сообщили журналистам официальные лица, Сигал планирует заняться здесь производством вина и других напитков. Также возможно его участие в развитии киноиндустрии региона.

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