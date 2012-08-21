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Источник Правда.Ру

Шепелев хочет сыграть свадьбу в Италии после увольнения

Шоу-бизнес

Телеведущий Дмитрий Шепелев уволился с "Первого канала" и теперь готовится к свадьбе со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой. По информации Экспресс-газеты, выбор Шепелева пал на солнечную Тоскану, где он хочет купить дом у пляжа.

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Пара уже неоднократно отдыхала на итальянском побережье. Во время одного из таких визитов телеведущий оставил восторженный отзыв в Instagram.

"Заявлять "хочу жить вот здесь" - это, конечно, совершенно безответственно. Но, простите, это первое, что приходит мне в голову, когда под ногами чистый асфальт, распускаются цветы в феврале и мужчины вокруг знающие толк в галстуках и пальто. И это я еще не рассказал про воскресный аперитив в баре, где заказывал Кирк Дуглас и уважительное "прошу вас сеньора" вслед протянутой руке водителя обычного городского такси. "Вот хочу здесь и так и всё тут", - написал Шепелев.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала свадьбе Тимберлейка, которая оказалась выдумкой прессы.

Голливудские актеры Джессика Бил и Джастин Тимберлейк опровергли информацию о своей свадьбе. Они узнали о своем тайном бракосочетании из газет. По словам членов семьи Тимберлейка, он в минувшие выходные находился в Пуэрто Рико на съемках фильма "Runner, Runner".

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Слухи о свадьбе Тимберлейка и Билл появилась в таблоидах из-за неверной трактовки записей в микроблогах некоторых знаменитостей, отмечает KM.RU. Так, в частности, многие издания ссылались на известную колумнистку Джаннет Карлтон, которая 18 август, якобы, написала, что актеры решили пожениться "по-быстрому".Джастин Тимберлейк и Джессика Бил начали встречаться в 2007 году, передают "Вести.Ру". В 2010-ом они официально объявили, что расстаются, но при этом продолжают оставаться друзьями. Через несколько месяцев они воссоединились. Джастин сделал Джессике предложение во время рождественских каникул, которые они проводили в штате Вайоминг.

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Буквально на днях Джессика Бил давала интервью, в котором сообщила, что в ближайшее время не намерена скреплять свои романтические отношения с Тимберлейком брачными узами, отмечает rin.ru. "Я не думаю, что наш брак что-то изменит. Хотя это и будет нелегко - найти баланс между личной жизнью, семьей и работой. Но я готова к этому", - говорила актриса. "Это очень волнующее событие, но найти время для этого трудно", - сетовала Джессика, приводит "Российская Газета".

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Темы отдых италия тоскана свадьба побережье дмитрий шепелев екатерина тулупова
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