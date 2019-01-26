Новая модель iPhone сможет оповещать об утечке газа

Компания Apple запатентовала технологию распознавания большой концентрации природного газа. Соответствующие документы появились в сети. Пользователи сразу предположили, что в новой модели iPhone появится датчик, основанный на данной технологии.
Иными словами, новый iPhone сможет анализировать состав окружающей среды и выявлять многие химические соединения, которые присутствуют в бытовом газе. По мнению экспертов, датчик будет не только оповещать своего хозяина об опасной концентрации бытового газа, но и сможет самостоятельно вызывать экстренные службы.
Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала об утечке бытового газа, которая привела к трагедии в Магнитогорске. В результате взрыва обрушению подвергся целый подъезд десятиэтажного дома. Спасатели обнаружили под завалами 59 тел.
Фото: apple.com
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