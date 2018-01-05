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Samsung сворачивается в трубочку или квадрат

Наука и техника » Технологии

Инженеров Samsung не отпускает идея с гибкими дисплеями. Поэтому недавно компания подала патент на довольно необычный гаджет — планшет, который сворачивается в трубочку.

Samsung сворачивается в трубочку или квадрат. 381493.jpeg

Инициатива выглядит довольно интересной Фактически, вы можете получить планшет с какой угодно диагональю экрана и его не нужно будет носить по городу как крест. Экран просто сворачивается и прячется в некое подобие тубуса. Видимо там же прячется все железо, сканер отпечатка пальца и разъемы для наушников и зарядки.

К слову, в патенте указаны 2 варианта конструкций — прямоугольный тубус, внутрь которого прячется экран, и овальный тубус, вокруг которого экран попросту наматывается. Впрочем, это всего лишь патент (причем, далеко не первый) и вряд ли мы увидим что-то подобное на прилавках в ближайшие год-два.

Корпус устройства может быть цилиндрической или прямоугольной формы. С одной стороны на нём находится сканер отпечатков пальцев для разблокировки и получения доступа к экрану. Интересно, что в одном случае дисплей сворачивается внутри корпуса, а в другом — оборачивается вокруг него.

Отметим, что концепты подобных устройств от Samsung появлялись в сети ещё несколько лет назад:

По слухам, в этом году Samsung наконец представит складной смартфон. Покажет ли компания ещё какие-то устройства с гибкими дисплеями — пока неизвестно.

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