Вашингтон пытается продать Берлину дорогой и проблемный F-35

Вашингтон хочет продать Берлину дорогой и проблемный истребитель F-35. США убеждены, что без этой машины ФРГ не сможет преодолеть противовоздушную оборону Москвы.



"Американский F-35 проиграл Су-35"

Сейчас Берлин решает, чем заменить устаревшее "Торнадо", ему необходима машина, способная нести ядерное оружие. Не так давно ФРГ запросила у Соединенных Штатов сертификацию для Eurofighter Typhoon. Именно этой машиной планируют заменить устаревшую, также рассматриваются F-15 и F/A-18 (последние также могут нести ядерное оружие).

Однако Вашингтон старается сделать все возможное, чтобы выбор партнеров остановился на F-35. Есть сторонники этой покупки и в ФРГ — бывший начальник штаба люфтваффе Карл Мюльнер. Он упирает на то, что ФРГ нуждается в малозаметной машине, которая может находить и уничтожать цель издали. Стоит отметить, что своей должности Мюльнер лишился из-за большой любви к F-35.

В этом немецко-американском диалоге интересно следующее обстоятельство — Вашингтон может отказаться сертифицировать машину, но и Берлин может отказаться предоставлять свое вооружение для этих целей.

Ранее "Правда.ру" писала о докладе, опубликованном Пентагоном: половина истребителей F-35 не годны для боя. Эксперты не смогли исправить большое количество технических недостатков. Из-за них машины многократно критиковали.

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