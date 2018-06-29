Вашингтон пытается продать Берлину дорогой и проблемный F-35

Вашингтон хочет продать Берлину дорогой и проблемный истребитель F-35. США убеждены, что без этой машины ФРГ не сможет преодолеть противовоздушную оборону Москвы.
Сейчас Берлин решает, чем заменить устаревшее "Торнадо", ему необходима машина, способная нести ядерное оружие. Не так давно ФРГ запросила у Соединенных Штатов сертификацию для Eurofighter Typhoon. Именно этой машиной планируют заменить устаревшую, также рассматриваются F-15 и F/A-18 (последние также могут нести ядерное оружие).
Однако Вашингтон старается сделать все возможное, чтобы выбор партнеров остановился на F-35. Есть сторонники этой покупки и в ФРГ — бывший начальник штаба люфтваффе Карл Мюльнер. Он упирает на то, что ФРГ нуждается в малозаметной машине, которая может находить и уничтожать цель издали. Стоит отметить, что своей должности Мюльнер лишился из-за большой любви к F-35.
В этом немецко-американском диалоге интересно следующее обстоятельство — Вашингтон может отказаться сертифицировать машину, но и Берлин может отказаться предоставлять свое вооружение для этих целей.
Ранее "Правда.ру" писала о докладе, опубликованном Пентагоном: половина истребителей F-35 не годны для боя. Эксперты не смогли исправить большое количество технических недостатков. Из-за них машины многократно критиковали.
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