Рогозин рассказал, как в шесть лет запустил ракету - без таксы

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поделился историей о запуске своей первой ракеты. По словам Рогозина, ему было тогда шесть лет.
Рогозин рассказал, что именно в этом возрасте пошел в космический кружок. Свою первую ракету он сделал совместно с преподавателем в шесть лет. Об этом Рогозин рассказал на встрече воспитанниками образовательного центра "Сириус" в Сочи. По словам главы Роскосмоса, он очень рад встрече и благодарен за возможность "вырваться" из Москвы.
Напомним, что Дмитрий Рогозин возглавляет Государственную корпорацию по космической деятельности "Роскосмос" с мая 2018 года. Главная задача российской корпорации, управляющей космической отраслью страны — "обеспечить единство управления ракетно-космической отраслью".
Недавно президент Российской Федерации Владимир Путин приказал "Роскосмосу" быть лучше всех. По словам российского лидера, жесткая конкуренция в космической отрасли, что присутствует сегодня в мире, должна лишь "подстегивать" работников "Роскосмоса" к достижению новых вершин. Путин поделился надеждой, что все сотрудники госкорпорации понимают и принимают возложенную на них ответственность и относятся к своей работе крайне ответственно.
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