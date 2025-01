Учёные выяснили, почему птицы стараются найти змеиную кожу

Наука

Новое исследование подтверждает правоту ученых. Проанализированы столетние данные о птичьих гнездах, произведен осмотр более 140 гнезд со змеиной кожей и без нее.

Фото: flickr.com by chapmankj75, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Птица

Специалисты в прошлом месяце в журнале The American Naturalist сообщили, что в некоторых типах гнезд наличие змеиной кожи значительно уменьшает риск хищнического посягательства на яйца, передает The New York Times.

Все рептилии сбрасывают омертвевшие участки кожи по мере роста, но змеи избавляются от кожи целиком, одним большим куском.

Однако найти змеиную кожу в дикой природе может быть непросто, отмечает Ваня Ровер, куратор Музея позвоночных Корнеллского университета и автор исследования.

Учитывая редкость змеиной кожи, удивительно, что многие птицы все же находят ее для своих гнезд.

"Гнезда с змеиной кожей имеют гораздо больше шансов выжить в течение 14-дневного инкубационного периода по сравнению с гнездами без нее", — добавил Ровер.

Уточнения

Пресмыка́ющиеся или репти́лии (лат. Reptilia), — традиционно выделяемый класс преимущественно наземных позвоночных животных из клады амниот, включающий современных черепах, крокодилов, клювоголовых и чешуйчатых.