Названы самые опасные электронные сигареты

Учёные из Макгиллского университета (Канада) в составе международной научной группы выяснили, что электронные сигареты с ароматом ягод могут ослаблять естественную защиту лёгких, затрудняя организму борьбу с инфекциями. Исследование опубликовано в журнале PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Фото: Pexels by Renz Macorol, PDM

В ходе эксперимента учёные подвергали мышей воздействию пара от электронных сигарет и использовали метод компьютерной визуализации в реальном времени, чтобы наблюдать за иммунными клетками в лёгких грызунов. В исследовании сравнивались эффект ароматизированных и обычных электронных сигарет.

Результаты показали, что определённые химические вещества в ароматизированных вейпах с ягодным вкусом оказывают подавляющее воздействие на иммунные клетки лёгких. В частности, под ударом оказываются альвеолярные макрофаги — клетки, отвечающие за очищение лёгких от вредных частиц. Этот эффект снижает способность организма противостоять респираторным инфекциям.

Учёные также обнаружили, что вейпы без ароматизаторов не вызывают такого эффекта. Однако они предостерегают от их использования, так как их полная безопасность для здоровья не доказана.

Электро́нная сигаре́та (ЭС, вейп, e-сигарета) — электронное устройство, генерирующее высокодисперсный аэрозоль, который вдыхает пользователь.