Надежда Кадышева высказалась о феномене своего успеха у молодёжи

Солистка ансамбля "Золотое кольцо" Надежда Кадышева выразила свою радость по поводу того, что молодые люди заполняют зрительные залы на её концертах.
Надежда Кадышева со своими песнями переживает сейчас настоящий ренессанс.
Исполнительница хита "Плывёт веночек" прокомментировала ажиотаж, который вызывают её выступления в молодёжной среде.
"Я счастлива просто. Значит у России есть хорошее будущее. Можно не волноваться. Молодёжь любит своё родное. Они с удовольствием поют песни, ходят на концерты. Это приятно", — сказала Кадышева.
Песни группы "Золотое кольцо" очень популярны в социальных сетях. Блогеры снимают под хиты Кадышевой многочисленные ролики.
Наде́жда Ники́тична Ка́дышева (род. 1 июня 1959, Горкино, Лениногорский район, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — советская и российская фолк-певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо»; народная артистка России (1999).
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