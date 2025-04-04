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Надежда Кадышева высказалась о феномене своего успеха у молодёжи

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Шоу-бизнес

Солистка ансамбля "Золотое кольцо" Надежда Кадышева выразила свою радость по поводу того, что молодые люди заполняют зрительные залы на её концертах.

Певица Надежда Кадышева
Фото: ВК-аккаунт Надежды Кадышевой is licensed under public doman
Певица Надежда Кадышева

Надежда Кадышева со своими песнями переживает сейчас настоящий ренессанс.

Исполнительница хита "Плывёт веночек" прокомментировала ажиотаж, который вызывают её выступления в молодёжной среде.

"Я счастлива просто. Значит у России есть хорошее будущее. Можно не волноваться. Молодёжь любит своё родное. Они с удовольствием поют песни, ходят на концерты. Это приятно", — сказала Кадышева.

Песни группы "Золотое кольцо" очень популярны в социальных сетях. Блогеры снимают под хиты Кадышевой многочисленные ролики.

Уточнения

Наде́жда Ники́тична Ка́дышева (род. 1 июня 1959, Горкино, Лениногорский район, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — советская и российская фолк-певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо»; народная артистка России (1999).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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