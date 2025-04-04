Выбираем экскурсию: откройте для себя 9 пеших маршрутов Красноярска — каждая прогулка уникальна

3:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Центр путешественников Красноярска пригласил горожан на апрельские прогулки по живописным маршрутам города и его окрестностей.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ходьба

Все походы бесплатные, но требуется предварительная регистрация — она открывается за три дня до события. Ссылки на запись прикреплены к конкретным датам, пишет prmira.ru.

6 апреля — "Видовки Гремячей гривы": прогулка по экотропам "Гремячей гривы" с посещением видовок №2, №4 и №5, спуском к Собакиной речке и финишем на остановке "Совхоз Удачный". Длительность — около 5 часов, старт в 11:00.

9 апреля — "Туда, не знаю куда": небольшой поход на 3 часа, стартующий в 11:00. В программе — визит в информационный центр Серебряного лога и новая тропа в сторону поселка Удачный.

13 апреля — "Рай для скалолазов": маршрут длиной 5 км по восточной части заповедника "Красноярские Столбы". Участники увидят знаменитые скальные ходы и подъем на Такмак. Важно: маршрут сложный, рекомендуется обувь с "кошками". Начало в 11:00, продолжительность — 4 часа.

16 апреля — "В Серебряный лог": пятичасовая прогулка по "Гремячей гриве", включающая 12 км маршрута с посещением видовок №2 и №3. Также в программе — осмотр реконструкций жилищ разных народов.

20 апреля — "Монастырская тропа": 11-километровый маршрут от Пещерного лога до Свято-Успенского монастыря вдоль Енисея. В завершении — смотровая площадка "Красивый берег" со статуей Христа. Поход длится около 4 часов, начало в 11:00.

22 апреля — "Прогулка с географом": ко Дню Земли пройдет тематический поход по "Столбам" длиной 7 км. Географ расскажет об особенностях нашей планеты и ландшафта. Старт от Восточного входа в 11:00, продолжительность — 4 часа.

26 апреля — "Караульный бык и Голубка": поход по Караульненскому нагорью длиной 12 км. Участники побывают у скалы Голубка и поднимутся на Караульный бык. Четырехчасовая прогулка начнется в 11:00.

27 апреля — "Весенние Столбы": восьмичасовой маршрут по центральным и восточным Столбам через Каштаковскую тропу. Протяженность — около 20 км. Обязательно возьмите с собой перекус и термос. Старт — в 10:00.

29 апреля — "Закат на Арке": вечерняя прогулка на Торгашинский хребет длиной 6,5 км. За 3,5 часа вы дойдете до Арки, откуда откроется завораживающий вид на закат. Выход — в 18:30.

С потеплением в регионе активизировались клещи. Если планируете прогулку — выбирайте закрытую одежду и соблюдайте меры предосторожности. Самая надежная защита — вакцинация.

Уточнения

Маршру́т — путь следования объекта, учитывающий направление движения относительно географических ориентиров (или координат), с указанием начальной, конечной и промежуточных точек, в случае их наличия.

