Вы не знали, но тугие хвосты и косы могут испортить ваши волосы — вот почему

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Многие из нас предпочитают собирать волосы в тугие хвосты или косы, чтобы создать аккуратный и стильный образ. Однако постоянное ношение таких причёсок может привести к негативным последствиям для здоровья волос. Мы расскажем, почему не стоит часто делать тугие хвосты и косы и как это может повлиять на состояние ваших локонов.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Длинные волосы, заплетенные в косу

Тугие хвосты и косы: причины вреда

Когда волосы собраны слишком туго, особенно в хвосты или косы, создаётся напряжение на корни волос. Это может привести к их ломкости, а также вызвать головные боли, что также связано с натяжением кожи головы. Постоянное механическое воздействие может вызвать повреждение волосяных фолликулов, что в дальнейшем приведет к выпадению волос.

Что происходит с волосами?

Частое использование тугих причёсок увеличивает риск появления так называемых «лысых пятен» на затылке и висках, а также приводит к образованию трещин на волосах. В результате волосы становятся более ломкими и менее эластичными. Это также может затруднить их рост.

Как избежать повреждений?

Если вы не хотите отказываться от хвостов и кос, старайтесь делать их менее тугими. Используйте мягкие резинки, которые не травмируют волосы, и меняйте прическу, чтобы дать волосам отдых.

Следуя нашим простым рекомендациям, можно избежать негативных последствий и поддерживать волосы в отличном состоянии.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.



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