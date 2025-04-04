Как действовать, если защемило спину: раскрыты секреты спасения

2:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Массажист рассказала, как вести себя, если резко защемило спину. Большинство людей хотя бы раз в жизни сталкивались с защемлением нерва или мышц в спине. Массажист Екатерина Сидоренко дала советы, как вести себя в такой ситуации.

Фото: https://www.freepik.com by mdjaff Боль в спине у девушки

Вызвать защемление может подъем тяжестей, неловкое движение, переохлаждение, длительная сидячая работа или хронические заболевания позвоночника (остеохондроз, грыжи).

"Это возникает из-за сдавливания нервных корешков спазмированными мышцами, смещенными позвонками или воспаленными тканями", — цитирует массажиста "СЭ".

Если на проблему не обращать внимания, это может привести к хроническим болям, нарушению подвижности и повреждению нерва. Действовать нужно сразу.

Что делать в первую очередь?

Примите удобное положение. Лягте на жесткую поверхность (пол, кровать с ортопедическим матрасом), подложив под колени валик из одеяла. Не пытайтесь "разработать" спину через боль. Избегайте наклонов, скручиваний и подъема тяжестей.

Примите обезболивающее, если нет противопоказаний. Избегайте массажа и резких движений.

"После снятия острой боли начинайте восстановление. Например, делайте дыхательную гимнастику. Лежа на спине, сделайте глубокие вдохи животом — это расслабляет спазмированные мышцы. После организуйте щадящую растяжку. Медленно подтяните колени к груди (поочередно), задержитесь на 10 секунд. В положении на четвереньках вытягивайте противоположные руку и ногу, удерживая равновесие", — отметила эксперт.

Когда вызывать скорую помощь?

Если боль сопровождается онемением ног, слабостью мышц или нарушением контроля за мочеиспусканием.

Если боль не проходит более 2-3 дней, несмотря на покой и лекарства.

Важно! Не идите на тренировки или массаж без рекомендации врача.

Уточнения

Позвоно́чник (лат. Columna vertebralis) — несущий элемент скелета позвоночных животных (в том числе, скелета человека).



