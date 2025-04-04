Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Участников СВО начали обманывать на компенсациях за препараты
В деревне Индонезии змея ненасытно поглотила старушку: шокирующая находка
Швеция готовится к ядерной атаке, а Франция её догоняет: вот как страны будут себя защищать
Секреты лучших городов России: там жизнь стала настоящим шедевром
Ванная комната выглядит дёшево? Выбросьте эти вещи немедленно — секрет дорогого интерьера
Почему родные батареи живут дольше, и как повторить этот эффект
Увеличение губ без уколов: как пара движений заменяет дорогую процедуру
Простое решение для тех, кто не может уснуть — и оно без таблеток
ЕЦБ ставит UniCredit в угол: дополнительные меры из-за работы в России

Как действовать, если защемило спину: раскрыты секреты спасения

2:07
Здоровье

Массажист рассказала, как вести себя, если резко защемило спину. Большинство людей хотя бы раз в жизни сталкивались с защемлением нерва или мышц в спине. Массажист Екатерина Сидоренко дала советы, как вести себя в такой ситуации.

Боль в спине у девушки
Фото: https://www.freepik.com by mdjaff
Боль в спине у девушки

Вызвать защемление может подъем тяжестей, неловкое движение, переохлаждение, длительная сидячая работа или хронические заболевания позвоночника (остеохондроз, грыжи).

"Это возникает из-за сдавливания нервных корешков спазмированными мышцами, смещенными позвонками или воспаленными тканями", — цитирует массажиста "СЭ".

Если на проблему не обращать внимания, это может привести к хроническим болям, нарушению подвижности и повреждению нерва. Действовать нужно сразу.

Что делать в первую очередь?

Примите удобное положение. Лягте на жесткую поверхность (пол, кровать с ортопедическим матрасом), подложив под колени валик из одеяла. Не пытайтесь "разработать" спину через боль. Избегайте наклонов, скручиваний и подъема тяжестей.

Примите обезболивающее, если нет противопоказаний. Избегайте массажа и резких движений.

"После снятия острой боли начинайте восстановление. Например, делайте дыхательную гимнастику. Лежа на спине, сделайте глубокие вдохи животом — это расслабляет спазмированные мышцы. После организуйте щадящую растяжку. Медленно подтяните колени к груди (поочередно), задержитесь на 10 секунд. В положении на четвереньках вытягивайте противоположные руку и ногу, удерживая равновесие", — отметила эксперт.

Когда вызывать скорую помощь?

  • Если боль сопровождается онемением ног, слабостью мышц или нарушением контроля за мочеиспусканием.
  • Если боль не проходит более 2-3 дней, несмотря на покой и лекарства.

Важно! Не идите на тренировки или массаж без рекомендации врача.

Уточнения

Позвоно́чник (лат. Columna vertebralis) — несущий элемент скелета позвоночных животных (в том числе, скелета человека).
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Поздняков Максим
Специализируется на выполнении классического, лечебного, вакуумно-роликового массажа, медицинского массажа спины.
Сейчас читают
Простой трюк с педалью газа экономит до 30% топлива — и почти никто им не пользуется
Авто
Простой трюк с педалью газа экономит до 30% топлива — и почти никто им не пользуется Аудио 
VPN не поможет: Роскомнадзор требует от операторов данные об устройствах пользователей и их местоположении
Экономика и бизнес
VPN не поможет: Роскомнадзор требует от операторов данные об устройствах пользователей и их местоположении Аудио 
Не спасут ни тормоза, ни реакция — эти шины не держат дорогу
Авто
Не спасут ни тормоза, ни реакция — эти шины не держат дорогу Аудио 
Популярное
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит

Лук — это не просто овощ, а охранник вашего огорода. Рассказываем, с кем его стоит сажать и почему он так важен в борьбе с вредителями.

Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Главные джинсовые тренды этой весны: какие модели выбрать и с чем носить
Главные джинсовые тренды этой весны: какие модели выбрать и с чем носить
Как старая шина спасёт порядок в гараже — проверенные идеи
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова Весенне-летнее наступление ВС РФ началось: армия Украины на краю пропасти Дмитрий Плотников
Напиток гениев: смузи на завтрак, который улучшает когнитивные функции
Как обычная сода заменяет удобрения и спасает от грибка
Антарктида дала течь: что прячется в водопаде, который выглядит как кровь
Антарктида дала течь: что прячется в водопаде, который выглядит как кровь
Последние материалы
Участников СВО начали обманывать на компенсациях за препараты
В деревне Индонезии змея ненасытно поглотила старушку: шокирующая находка
Швеция готовится к ядерной атаке, а Франция её догоняет: вот как страны будут себя защищать
Секреты лучших городов России: там жизнь стала настоящим шедевром
Ванная комната выглядит дёшево? Выбросьте эти вещи немедленно — секрет дорогого интерьера
Почему родные батареи живут дольше, и как повторить этот эффект
Увеличение губ без уколов: как пара движений заменяет дорогую процедуру
Простое решение для тех, кто не может уснуть — и оно без таблеток
ЕЦБ ставит UniCredit в угол: дополнительные меры из-за работы в России
Странные действия животных, которые имеют скрытый смысл — вот какой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.