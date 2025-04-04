8D-музыка возвращается! Как наушники Xiaomi Buds 5 Pro создают новое акустическое измерение

1:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Во время пандемии многие увлеклись необычным звуковым эффектом — 8D-музыкой.

Фото: mi.com is licensed under Free More info наушники xiaomi buds 5 pro

Сегодня этот эффект возвращается — но уже на совершенно новом уровне, благодаря Xiaomi Buds 5 Pro.

Новинка от Xiaomi оснащена функцией интеллектуального адаптивного звучания. С помощью фирменного приложения Xiaomi Earbuds наушники сканируют форму уха и слухового прохода, чтобы создать персонализированный акустический профиль для каждого пользователя. В результате — тот самый эффект полного погружения, который мы помним по 8D-музыке, теперь доступен для любого контента: Spotify, Netflix, подкастов и многого другого.

Впервые Xiaomi предлагает не только Bluetooth-версию, но и модель с поддержкой Wi-Fi. При подключении к Xiaomi 15 Ultra (и другим совместимым устройствам в будущем) вы получаете звук без потерь качества — lossless-аудио с частотой до 96 кГц и скоростью передачи данных до 4,2 Мбит/с. Всё это благодаря технологии Qualcomm Xpan.

Главная инновация — это тройной коаксиальный драйвер с двойным усилителем.

Xiaomi Buds 5 Pro доступны в цветах "Керамический белый" и "Титан серый" по цене от 199,99 €. Версия с Wi-Fi обойдется в 219,99 €, но взамен вы получите звук, от которого когда-то кружилась голова — и, возможно, снова закружится, передает esquire.

Уточнения

Xiaomi Corporation — китайская корпорация, основанная Лэй Цзюнем в 2010 году совместно с партнёрами. Разрабатывает и продаёт бытовую электронику.

