Новый материал превращает воздух пустынь в литры чистой воды: уникальная технология расширит доступ к источнику жизни

Немецкие и американские физики разработали инновационный многослойный материал на основе аналога природного минерала цеолита и меди, предназначенный для эффективного сбора воды из сухого воздуха пустынь.

Фото: commons.wikimedia.org by I will not give up is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International