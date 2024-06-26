Новый материал превращает воздух пустынь в литры чистой воды: уникальная технология расширит доступ к источнику жизни

Учёные создали материал для превращения воздуха пустынь в воду

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Немецкие и американские физики разработали инновационный многослойный материал на основе аналога природного минерала цеолита и меди, предназначенный для эффективного сбора воды из сухого воздуха пустынь.

Фото: commons.wikimedia.org by I will not give up is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Этот материал был создан с целью решения проблемы доступа к чистой питьевой воде в аридных регионах, где влага в воздухе является ценным ресурсом.

Многослойная структура включает в себя чередующиеся пластины из меди, пористые слои меди и прослои из цеолита марки AQSOA-FAM-Z02. Этот состав обеспечивает высокую абсорбционную способность к воде при минимальной массе и габаритах материала, сообщает ACS Energy Letters.

Исследования показали, что устройство, основанное на этой технологии, способно производить около 5,8 литров чистой питьевой воды в сутки на каждый килограмм используемого сорбента. Процесс сбора воды активизируется при нагреве до 70 градусов Цельсия и выше, что позволяет эффективно выделять поглощенную влагу.

Ранее сообщалось, что учёные обнаружили новый переломный момент под антарктическим льдом.