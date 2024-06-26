Тёплая вода изменяет Антарктиду и Гренландию: стало известно, что это значит для будущего планеты

Ученые из Британской антарктической службы (BAS) впервые детализировали новый и тревожный процесс таяния больших ледяных щитов.
Исследование сосредоточено на воздействии относительно теплой морской воды, которая попадает под нижние части ледникового покрова, что может ускорить движение льда в океан. Этот механизм таяния в настоящее время не учитывается в существующих моделях, прогнозирующих уровень моря, поэтому новые данные могут значительно улучшить предсказания о том, как изменится мир в условиях глобального потепления и каким образом береговые районы должны адаптироваться.
Исследование, проведенное под руководством Алекса Брэдли из BAS и опубликованное в Nature Geoscience, выявило возможность нового переломного момента в динамике таяния ледникового покрова Антарктиды. Брэдли отмечает, что это открытие подчеркивает значимость интеграции этих процессов в моделирование изменений климата и повышения уровня моря, поскольку даже небольшие изменения температуры морской воды могут иметь значительные последствия для интенсивности таяния льда.
Исследование фокусируется на зоне заземления, где наземный лед встречается с морем. Процесс просачивания теплой воды между сушей и ледяными щитами смазывает дно и ускоряет процесс таяния, что, в свою очередь, способствует быстрому перемещению льда в океан. Этот механизм становится особенно активным с увеличением температуры воды.
Брэдли подчеркивает, что текущие модели не учитывают физические процессы, связанные с таянием под наземными ледяными покровами, что может объяснить быстрое сокращение ледяных щитов в Антарктиде и Гренландии, наблюдаемое в последние годы. Включение результатов этого исследования в будущие модели позволит улучшить точность прогнозов и эффективность мер по адаптации к изменяющемуся климату.
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