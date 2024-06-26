Тёплая вода изменяет Антарктиду и Гренландию: стало известно, что это значит для будущего планеты

Учёные обнаружили новый переломный момент под антарктическим льдом

2:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Британской антарктической службы (BAS) впервые детализировали новый и тревожный процесс таяния больших ледяных щитов.

Фото: Flickr by Jason Auch is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Исследование сосредоточено на воздействии относительно теплой морской воды, которая попадает под нижние части ледникового покрова, что может ускорить движение льда в океан. Этот механизм таяния в настоящее время не учитывается в существующих моделях, прогнозирующих уровень моря, поэтому новые данные могут значительно улучшить предсказания о том, как изменится мир в условиях глобального потепления и каким образом береговые районы должны адаптироваться.

Исследование, проведенное под руководством Алекса Брэдли из BAS и опубликованное в Nature Geoscience, выявило возможность нового переломного момента в динамике таяния ледникового покрова Антарктиды. Брэдли отмечает, что это открытие подчеркивает значимость интеграции этих процессов в моделирование изменений климата и повышения уровня моря, поскольку даже небольшие изменения температуры морской воды могут иметь значительные последствия для интенсивности таяния льда.

Исследование фокусируется на зоне заземления, где наземный лед встречается с морем. Процесс просачивания теплой воды между сушей и ледяными щитами смазывает дно и ускоряет процесс таяния, что, в свою очередь, способствует быстрому перемещению льда в океан. Этот механизм становится особенно активным с увеличением температуры воды.

Брэдли подчеркивает, что текущие модели не учитывают физические процессы, связанные с таянием под наземными ледяными покровами, что может объяснить быстрое сокращение ледяных щитов в Антарктиде и Гренландии, наблюдаемое в последние годы. Включение результатов этого исследования в будущие модели позволит улучшить точность прогнозов и эффективность мер по адаптации к изменяющемуся климату.

Ранее сообщалось, что российские учёные обнаружили запустившие жизнь на Земле минералы.