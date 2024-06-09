В России разработали новейший препарат для заживления ран

Волгоградские ученые разработали препарат для регенерации различных ранений

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалисты учебного заведения в городе Волгограде разработали и намерены до конца текущего года получить патент на мазевый препарат на основе растительных ингредиентов, который способствует ускоренному заживлению разнообразных трофических ран и повреждений в полости рта, а также помогает при серьезных повреждениях, полученных в боевых условиях.

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По информации, данное средство для наружного применения, созданное с использованием воздействия на механизм нарушения функции эндотелия, содержит набор растительных компонентов, которые восстанавливают работу сосудов, улучшают кровообращение и значительно уменьшают воспалительный процесс в области повреждения.

На текущий момент подобные мази активно используются стоматологами, а новинка также будет применяться для лечения длительно не заживающих наружных ран, включая огнестрельные и взрывные повреждения, открытые раны у старших людей и пациентов с диабетом.

Следует отметить, что этот растительный препарат не стал первым находкой специалистов учебного заведения в городе Волгограде, который поможет не только гражданским пациентам, но и военным — ранее был создан Центр экзопротезов в университете, а также завершено разработка специальных быстро восстанавливающих губок, биоразлагаемых медицинских повязок и гелей для восстановления костей.