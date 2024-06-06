Мировая любовь к Windows 10 не прекращается, несмотря на грозные предупреждения Microsoft об окончании поддержки

Microsoft не беспокоит отказ пользователей Windows переходить с 10-й на 11-ю версию

2:16 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Мировая любовь к Windows 10 не прекращается, несмотря на грозные предупреждения Microsoft об окончании поддержки этой версии до октября 2025 года, пишёт Daily Express. Издание взяло комментарий у вице-президента по маркетингу операционной системы Аарона Вудмана.

Фото: Wikimedia Commons by Choe Kwangmo is licensed under CC0 1.0

"Меня это не удивляет, — признался он. — У нас было много клиентов, использующих Windows 7, даже после того, как мы запустили Windows 10, вплоть до окончания даты поддержки Windows 7. На самом деле мы опережаем переход с Windows 7 на Windows 10".

По мнению представителя IT-гиганта, это означает только одно — что Windows 10 чрезвычайно хороша. "Если вы посмотрите на Windows 10, я думаю, что она совершенно уникальна в том смысле, что значительно улучшила свою производительность и, что ещё важнее, надёжность и возможности запуска на ПК. В Windows 10 изменилась аппаратная база, и в этом действительно большая разница между переходом с Windows 7 на Windows 10", — пояснил он.

По данным Вудмана, ближе к дедлайну все корпоративные клиенты перейдут на 11-ю версию "форточек". "Это зависит от страны, — добавил он. — Развитые страны в подавляющем большинстве перешли на Windows 11, но есть места, где живут разные социально-экономические классы, такие как Китай, где сроки службы ПК очень велики и есть компьютеры, которые передаются из рук в руки и перепродаются в масштабах, которых мы не видим на развитых рынках".

Вудман надеется, что инновации Microsoft ускорят переход. Он показал новые компьютеры с Copilot+ на базе нейропроцессоров.

"Мы впервые за 30 лет поменяли клавиатуру", — воскликнул топ-менеджер.

Он показал, что на клавиатуре появилась специальная кнопка Copilot для вызова помощника Copilot AI.

Аарон Вудман подчеркнул, что выпуск новых моделей не приурочен конкретно к предстоящей смерти Windows 10, но скорее всего замотивирует тех, кто ей до сих пор пользуется, сменить ОС.