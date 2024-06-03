Постоянное присутствие человека на Луне возможно: американские ученые нашли решение водной проблемы

Ученые из Baylor University в США сделали значительный шаг к воплощению идеи постоянного присутствия человека на Луне. В статье, опубликованной на портале The Astronomical, исследователи подробно рассмотрели возможные источники воды, которые могут поддерживать функционирование обитаемой лунной базы.
Исследование подчеркивает, что создание автономной лунной колонии — это прагматичный первый шаг в неизбежном расширении человеческой цивилизации по всей Солнечной системе в третьем тысячелетии. Работа охватывает четыре ключевых аспекта:
Потребности в воде
Учеными проанализированы потребности в воде для лунной колонии размером 500 x 100 x 6 м, рассчитанной на 100 человек. Они разработали модели водопотребления, учитывающие все аспекты жизнеобеспечения в условиях Луны.
Выбор местоположения
Ключевым элементом исследования стал выбор стратегического местоположения для лунной базы. Рассмотрены различные участки на поверхности Луны, где наличие водяного льда наиболее вероятно и где условия наиболее благоприятны для длительного пребывания людей.
Тепловая дрель
Для добычи водяного льда предложена модель тепловой дрели, способная сублимировать лунный лед и преобразовывать его в воду для нужд колонии.
Инфраструктура очистки и восстановления воды
Создание надежной инфраструктуры для очистки и восстановления воды является критически важным элементом автономной лунной базы. В исследовании рассматриваются технические решения и необходимый персонал для управления водными ресурсами на Луне.
Исследование выявило, что наилучшим местом для размещения базы является район кратеров Шеклтон и Де Герлах около Южного полюса Луны, где обнаружены залежи водяного льда. Кратер Шеклтон находится в области постоянной тени, что позволило водяному льду накапливаться там в течение миллиардов лет.
Огурцы - одна из самых распространенных и любимых огородных культур. Но их нередко атакуют вредители, которые могут серьёзно навредить растениям и урожаю. Два наиболее распространённых и опасных вредителя - паутинный клещ и тля. Рассмотрим, как с ними бороться и чем обработать огурцы.