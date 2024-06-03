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Постоянное присутствие человека на Луне возможно: американские ученые нашли решение водной проблемы

The Astronomical: оптимальным местом для лунной базы является Южный полюс

2:03
Наука

Ученые из Baylor University в США сделали значительный шаг к воплощению идеи постоянного присутствия человека на Луне. В статье, опубликованной на портале The Astronomical, исследователи подробно рассмотрели возможные источники воды, которые могут поддерживать функционирование обитаемой лунной базы.

The Astronomical: оптимальным местом для лунной базы является Южный полюс
Фото: unsplash.com by Dean Hayton is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Исследование подчеркивает, что создание автономной лунной колонии — это прагматичный первый шаг в неизбежном расширении человеческой цивилизации по всей Солнечной системе в третьем тысячелетии. Работа охватывает четыре ключевых аспекта:

Потребности в воде

Учеными проанализированы потребности в воде для лунной колонии размером 500 x 100 x 6 м, рассчитанной на 100 человек. Они разработали модели водопотребления, учитывающие все аспекты жизнеобеспечения в условиях Луны.

Выбор местоположения

Ключевым элементом исследования стал выбор стратегического местоположения для лунной базы. Рассмотрены различные участки на поверхности Луны, где наличие водяного льда наиболее вероятно и где условия наиболее благоприятны для длительного пребывания людей.

Тепловая дрель

Для добычи водяного льда предложена модель тепловой дрели, способная сублимировать лунный лед и преобразовывать его в воду для нужд колонии.

Инфраструктура очистки и восстановления воды

Создание надежной инфраструктуры для очистки и восстановления воды является критически важным элементом автономной лунной базы. В исследовании рассматриваются технические решения и необходимый персонал для управления водными ресурсами на Луне.

Исследование выявило, что наилучшим местом для размещения базы является район кратеров Шеклтон и Де Герлах около Южного полюса Луны, где обнаружены залежи водяного льда. Кратер Шеклтон находится в области постоянной тени, что позволило водяному льду накапливаться там в течение миллиардов лет.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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