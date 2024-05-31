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Протезу челюстного сустава понадобилось 3D-моделирование — чтобы не прободать мыщелкой основание черепа

В Сеченовском университете разработан безопасный протез челюстного сустава

Наука

В Сеченовском университете разработан первый в России эндопротез суставной ямки височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС), сообщают Известия.

В Сеченовском университете разработан безопасный протез челюстного сустава
Фото: Министерство здравоохранения Московской области is licensed under public domain

ВНЧС соединяет, как понятно из названия, верхнюю и нижнюю челюсти. Узел ненадёжный и нагруженный, при поражении в результате артроза, травм, новообразований зачастую требует протезирования. А оно, в свою очередь, может привести к серьёзным осложнениям — мыщелковый отросток при жевании грозит вылететь из ямки и повредить окружающие ткани.

"Мы изменили контур компонента суставной ямки эндопротеза, сделав его полуоткрытым. Такая конструкция позволяет восстановить полный объём движений без риска дислокации мыщелкового компонента эндопротеза", — рассказал завкафедрой челюстно-лицевой хирургии имени академика Н. Н. Бажанова, директор Клиники челюстно-лицевой хирургии Сеченовского университета член-корреспондент РАН Сергей Иванов.

Каждый эндопротез изготавливается индивидуально под конкретного пациента при помощи 3D-моделирования (это занимает не более недели), кроме того, проводится компьютерное планирование операции по его установке.

Новинка намного безопаснее аналогов предыдущих поколений, подтвердил заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии и стоматологии СамГМУ, эксперт центра НТИ "Бионическая инженерия в медицине" Иван Байриков: "При резекции височно-нижнечелюстного сустава эндопротез может прободать основание черепа. Даная разработка позволяет этого избежать".

За технологиями 3D-моделирования и печати — будущее челюстно-лицевой хирургии и медицины вообще, уверен главный врач Немецкого имплантологического центра, хирург-имплантолог Магомед Дахкильгов.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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