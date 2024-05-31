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Российские ученые первыми в мире узнали точную концентрацию водорода в алмазах

RT: российские ученые первыми в мире выяснили концентрацию водорода в алмазах

1:25
Наука

Российские ученые впервые в мире точно определили концентрации водорода в природных алмазах. Это открытие позволит изменять свойства искусственных алмазов с помощью примесей, влияющих на оптические, электрические и другие характеристики минералов, как пояснили в Минобрнауки России.

RT: российские ученые первыми в мире выяснили концентрацию водорода в алмазах
Фото: Wikipedia by Fatimazt is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Исследование было проведено учеными лаборатории геохимии углерода ГЕОХИ РАН совместно с Физико-техническим институтом им. Иоффе РАН. В ходе работы ученые внедрили дозы водорода в бразильский алмаз, который затем использовали в качестве образца.

Записав его характеристики, они сравнивали их с другими алмазами, содержащими различные концентрации водорода. С помощью масс-спектрометра ученые определяли концентрацию водорода по способности алмаза поглощать свет в различных частях инфракрасного спектра.

Эксперимент показал, что алмазы из разных месторождений содержат водород в концентрациях от 10 до 50 частей на миллион (ppm). Ученые установили связь между количеством водорода и ИК-излучением, что теперь позволяет определять концентрацию водорода с помощью инфракрасной спектроскопии.

По словам ученых, это исследование поможет в будущем лучше понимать свойства минералов и улучшать характеристики искусственных алмазов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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