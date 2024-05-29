Индия изнывает от рекордной 50-градусной жары, десятки погибших

В Дели побит температурный рекорд — жара достигла 49,9 °C

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

Во вторник температура воздуха в Дели достигла 49,9 °C, установив таким образом новый рекорд, сообщает метеорологический департамент Индии (IMD).

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Основная столичная метеостанция в Сафдарджунге зафиксировала среднюю температуру в 48,5 °C, что на пять градусов выше нормы.

В других регионах страны температура превышает норму на восемь-девять градусов. В самом жарком городе Индии Чуру на северо-западе штата Раджастхан — 50,5 °C, что совсем немного недотягивает до национального рекорда в 51 градус Цельсия, зафиксированного в мае 2016 года в городе Пхалоди в том же штате.

"Вините в этом "запад", — пишет The Times of India, узнавшая о причинах бедствия у старшего метеоролога IMD Кулдипа Шриваставы.

Он объяснил изданию, что зной принесли западные ветры. Лишив Индию осадков, раскалённые сухие воздушные массы с одной стороны ухудшили экологическую ситуацию, с другой — низкая влажность помогает легче переносить жару.

С 1 марта в Индии зарегистрировано 16 тысяч случаев теплового удара, 60 человек погибли.