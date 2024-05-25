Повышается риск инсульта и проблем с мозгом: учёные назвали опасные для здоровья продукты

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Учёные назвали продукты, повышающие риск инсульта

1:08
Наука

Исследование, проведенное специалистами из Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне, выявило, что избыточное потребление ультра-обработанных продуктов, таких как фастфуд, чипсы, мороженое и сладкие напитки, может существенно увеличить риск инсульта на 8%.

Учёные назвали продукты, повышающие риск инсульта
Фото: unsplash.com by Dan Gold is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ультра-обработанная пища, характеризующаяся промышленным производством и содержанием больших количеств соли, сахара и жиров, также связана с увеличением риска когнитивных нарушений, сообщает Neurology.

В течение 11 лет наблюдения за испытуемыми было выявлено, что у 768 человек развились когнитивные нарушения, а у 1108 случился инсульт. Ученые отметили, что при увеличении потребления ультра-обработанных продуктов на 10%, риск когнитивных нарушений возрастал на 16%.

Эти результаты подчеркивают важность здорового питания и ограничения потребления ультра-обработанных продуктов для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений когнитивных функций.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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