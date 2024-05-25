Потоп и засуха угрожают человечеству: названы катастрофические последствия изменения климата
Стали известны последствия изменения климата для человечества
1:16
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26.05.2024 01:28
Если процесс таяния ледников, вызванный изменениями климата, продолжится, это приведет к катастрофическим последствиям для планеты.
Фото: commons.wikimedia.org by Искандер Мамашаев is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
На сайте iXBT.com выделены ключевые сценарии возможных глобальных изменений:
Подъём уровня моря: полное таяние ледников может поднять уровень мирового океана на 66 метров, что затопит крупные города и изменит прибрежные регионы.
Нарушение океанических течений: изменения в Гольфстриме могут вызвать похолодание в Европе и Северной Америке и засухи в других регионах.
Опреснение океана: талые воды нарушат баланс морских экосистем, угрожая многим видам рыб и морским животным, что повлияет на рыболовство и биоразнообразие.
Выброс метана: высвобождение метана из тающих ледников может ускорить климатические изменения, так как метан — мощный парниковый газ.
Опасность для здоровья: вечная мерзлота содержит бактерии и вирусы, на которые у человечества нет иммунитета.
Статья подчеркивает необходимость срочных мер для сдерживания изменения климата и охраны ледниковых регионов для сохранения экологического баланса.
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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру