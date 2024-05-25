Человечество приблизилось к разгадке одной из главных тайн физики — источника спина протона

Учёные стали на шаг ближе к разгадке источника спина протона

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные приблизились к разгадке источника спина протона, что является одной из главных тайн физики.

Фото: U.S. Navy by Greg Vojtko is licensed under Public Domain

Новый метод, объединяющий экспериментальные данные и передовые вычисления, дал более точное представление о вкладе глюонов и орбитального движения кварков в спин протона. Исследование возглавил Джозеф Карпи из Национальной лаборатории имени Томаса Джефферсона.

В 1987 году выяснилось, что кварки вносят лишь 30% в спин протона, остальные 70% приходятся на глюоны и орбитальное движение кварков. Новые данные, полученные с коллайдера тяжелых ионов (RHIC) и расчетов на суперкомпьютерах, показали как положительные, так и отрицательные вклады глюонов, что указывает на сложность взаимодействий внутри протона, сообщает APS125.

Объединение экспериментальных результатов и расчетов lattice QCD позволило создать более детальную картину структуры протона.

В дальнейшем учёные планируют улучшить данные и создать трехмерную модель протона, что поможет глубже понять фундаментальные свойства материи и квантовую хромодинамику.