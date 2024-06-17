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Что лучше – балет или тренажёрный зал? Ответили эксперты

2:10
Спорт

Хореограф Акулина Бахтурина и фитнес-инструктор Ксения Шульга рассказали о пользе занятий классической хореографией и фитнесом.

Что лучше – балет или тренажёрный зал? Ответили эксперты
Фото: commons.wikimedia.org by NAFFAN9 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По словам Бахтуриной, балет и занятия в тренажёрном зале — совершенно разные, практически противоположные виды нагрузки.

"Нельзя сказать, что один эффективнее другого. Оба эти направления приносят свои результаты, но ведут к разным целям разными путями", — цитирует хореографа "Чемпионат".

На тренировках у станка ученики сталкиваются с большим количеством новых упражнений: здесь очень много выворотных позиций, когда необходимо развернуть ноги в тазобедренном или в голеностопных суставах.

Благодаря им укрепляются внутренняя поверхность ног и внутренняя поверхность бедра. В целом в балете отлично задействованы именно внутренние мышцы, которые редко прорабатываются в тренажёрном зале.

"С точки зрения безопасности занятий и меньшего количества медицинских противопоказаний балет выигрывает. Здесь нет работы с дополнительным весом, все упражнения выполняются только с собственным весом и в спокойном темпе", — уверяет Бахтурина.

Ксения Шульга считает, что балет — вид искусства, основанный на хореографии, а спортзал — помещение, которое используется для достижения абсолютно разных целей.

"Для балета мышцы должны быть сильными, равно как и сухожильно-связочный аппарат должен быть крепким, что может быть обеспечено в том числе силовыми тренировками", — отметила тренер.

По ее словам, в современной "тренажёрке", где присутствуют грамотные тренеры, человек может решать любые задачи, связанные с двигательной активностью — от профилактики болевой симптоматики до улучшения осанки, от развития ловкости до улучшения гибкости, не говоря о стандартной коррекции фигуры.

Шульга уверена, что тренажёрный зал и балет совмещать нужно. Если программа тренировок будет выстроена верно, будут подобраны нужные акценты и учтена периодизация, результаты в балете станут лучше.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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