Три случая, когда нужно отключить ESP для спасения автомобиля

Система стабилизации ESP помогает водителям контролировать автомобиль в сложных ситуациях, предотвращая заносы и аварии. Однако эксперт ГИБДД указал на три ситуации, когда отключение ESP может быть разумным.
Первое — движение по разбитой и размытой дождями дороге, где система мешает использовать двигатель на полную мощность. Второе — подъем на крутую гору, чтобы избежать внезапной остановки. Третье — застревание в грязи, когда ESP мешает пробуксовке.
В таких случаях отключение системы позволяет водителю лучше контролировать автомобиль и выйти из трудной ситуации.
Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.