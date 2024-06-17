Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянка сравнила жизнь богатых в России и США
Учёные обнаружили необычный способ борьбы за выживание у бактерий
Как выбрать полис ДМС для пенсионеров: советы специалистов
Чрезмерное употребление яиц опасно для здоровья
Холодный суп-пюре из зелёного горошка: приготовьте его вместо окрошки и гаспачо
Кинологи назвали породы собак, которые помогают снять стресс
МакSим вернулась на сцену в Новосибирске после долгой болезни
Лидер спортивного движения Нагибин сделал разбор "Титанов"
Выручка экологичного бренда древесного угля достигла 10 млн долларов
Три случая, когда нужно отключить ESP для спасения автомобиля

Когда стоит отключать ESP: советы от эксперта ГИБДД

0:40
Авто

Система стабилизации ESP помогает водителям контролировать автомобиль в сложных ситуациях, предотвращая заносы и аварии. Однако эксперт ГИБДД указал на три ситуации, когда отключение ESP может быть разумным.

Когда стоит отключать ESP: советы от эксперта ГИБДД
Фото: flickr.com by Smallman12q is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Первое — движение по разбитой и размытой дождями дороге, где система мешает использовать двигатель на полную мощность. Второе — подъем на крутую гору, чтобы избежать внезапной остановки. Третье — застревание в грязи, когда ESP мешает пробуксовке.

В таких случаях отключение системы позволяет водителю лучше контролировать автомобиль и выйти из трудной ситуации.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Почему выключение двигателя при работающем кондиционере может дорого вам обойтись

Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.

Почему не рекомендуется глушить двигатель с включённым кондиционером
Чем подкормить цветы в июне?
Заряжаем цветы на бурное цветение: в июне подкормите эх этими удобрениями
Огурцов будет навалом: в июне внесите эту подкормку из простых ингредиентов — урожайность будет высокой
Царственные лилии: сделайте это в июне и июле для пышного цветения
Украинские каналы врут об окружении бойцов армии России на Агрегатном заводе Дмитрий Плотников Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова
С ними невозможно жить: самые вредные породы собак
Фигуристка Татьяна Волосожар рассказала о непростом периоде после родов
Как надежно закрепить присоску на стекле автомобиля
Как надежно закрепить присоску на стекле автомобиля
Последние материалы
Когда стоит отключать ESP: советы от эксперта ГИБДД
Учёные обнаружили необычный способ борьбы за выживание у бактерий
Как выбрать полис ДМС для пенсионеров: советы специалистов
Чрезмерное употребление яиц опасно для здоровья
Холодный суп-пюре из зелёного горошка: приготовьте его вместо окрошки и гаспачо
Кинологи назвали породы собак, которые помогают снять стресс
МакSим вернулась на сцену в Новосибирске после долгой болезни
Лидер спортивного движения Нагибин сделал разбор "Титанов"
Выручка экологичного бренда древесного угля достигла 10 млн долларов
Удивительные мезембриантемумы: выбираем лучшие виды
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников