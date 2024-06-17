Три случая, когда нужно отключить ESP для спасения автомобиля

Когда стоит отключать ESP: советы от эксперта ГИБДД

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Система стабилизации ESP помогает водителям контролировать автомобиль в сложных ситуациях, предотвращая заносы и аварии. Однако эксперт ГИБДД указал на три ситуации, когда отключение ESP может быть разумным.

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Первое — движение по разбитой и размытой дождями дороге, где система мешает использовать двигатель на полную мощность. Второе — подъем на крутую гору, чтобы избежать внезапной остановки. Третье — застревание в грязи, когда ESP мешает пробуксовке.

В таких случаях отключение системы позволяет водителю лучше контролировать автомобиль и выйти из трудной ситуации.