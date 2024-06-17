Григорий Лепс женится на 18-летней студентке: предложение с бриллиантом и планы на свадьбу

Григорий Лепс женится на 18-летней студентке МГИМО Авроре Киба

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский певец Григорий Лепс, 61 год, решил жениться на 18-летней студентке МГИМО Авроре Киба. Пара познакомилась через родителей Авроры, и с согласия матери девушки они начали встречаться.

Фото: Wikipedia by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Лепс недавно сделал Авроре предложение, подарив кольцо Graff с крупным бриллиантом. На премии "Муз-ТВ" певец представил Аврору как свою будущую невесту. Также в июне Лепс поделился планами построить дом в лесу Тверской области и переселиться туда насовсем.

Ранее сообщалось, что Лепс впервые после развода появился в обществе со своей новой подругой.