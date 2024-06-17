Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Больше 20% российских IT-специалистов не в курсе о предназначенной им ипотеке
Гниение клубники - причины и эффективные методы
Какие средства должны содержать защиту от солнца SPF
Стало известно, какие породы собак ближе к волкам
Самолет FlyOne из Армении не пустили в Молдавию
Эвакуация за долги: 36 автомобилей отправлены на штраф-стоянку с начала 2024 года
Диетолог Коробкина опровергла существование диагноза "синдром китайской кухни"
Как использовать электронный полис ОМС для получения медицинской помощи
Викторию Боню спутали с Анджелиной Джоли за границей
Григорий Лепс женится на 18-летней студентке: предложение с бриллиантом и планы на свадьбу

Григорий Лепс женится на 18-летней студентке МГИМО Авроре Киба

0:41
Шоу-бизнес

Российский певец Григорий Лепс, 61 год, решил жениться на 18-летней студентке МГИМО Авроре Киба. Пара познакомилась через родителей Авроры, и с согласия матери девушки они начали встречаться.

Григорий Лепс женится на 18-летней студентке МГИМО Авроре Киба
Фото: Wikipedia by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Лепс недавно сделал Авроре предложение, подарив кольцо Graff с крупным бриллиантом. На премии "Муз-ТВ" певец представил Аврору как свою будущую невесту. Также в июне Лепс поделился планами построить дом в лесу Тверской области и переселиться туда насовсем.

Ранее сообщалось, что Лепс впервые после развода появился в обществе со своей новой подругой.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Почему выключение двигателя при работающем кондиционере может дорого вам обойтись

Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.

Почему не рекомендуется глушить двигатель с включённым кондиционером
Чем подкормить огурцы в июне?
Огурцов будет навалом: в июне внесите эту подкормку из простых ингредиентов — урожайность будет высокой
Заряжаем цветы на бурное цветение: в июне подкормите эх этими удобрениями
Царственные лилии: сделайте это в июне и июле для пышного цветения
Украинские каналы врут об окружении бойцов армии России на Агрегатном заводе Дмитрий Плотников Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова
С ними невозможно жить: самые вредные породы собак
Фигуристка Татьяна Волосожар рассказала о непростом периоде после родов
Как надежно закрепить присоску на стекле автомобиля
Как надежно закрепить присоску на стекле автомобиля
Последние материалы
Эвакуация за долги: 36 автомобилей отправлены на штраф-стоянку с начала 2024 года
Диетолог Коробкина опровергла существование диагноза "синдром китайской кухни"
Как использовать электронный полис ОМС для получения медицинской помощи
Викторию Боню спутали с Анджелиной Джоли за границей
Историки заметили в "Иване Васильевиче" грубую ошибку, связанную с царицей
Сервис "Кухня на районе" приостановил работу после отравления клиентов
Характер дождя определятся облаком, из которого он льёт, объяснила метеоролог
Чтобы успокоиться после конфликта, нужно осуществить практику заземления
Опора для овощных культур: виды и способы подвязки
Награды за лучшие двигатели: Ferrari, BMW и Ford в списке лучших силовых агрегатов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников