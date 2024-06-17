Григорий Лепс женится на 18-летней студентке: предложение с бриллиантом и планы на свадьбу

Российский певец Григорий Лепс, 61 год, решил жениться на 18-летней студентке МГИМО Авроре Киба. Пара познакомилась через родителей Авроры, и с согласия матери девушки они начали встречаться.
Лепс недавно сделал Авроре предложение, подарив кольцо Graff с крупным бриллиантом. На премии "Муз-ТВ" певец представил Аврору как свою будущую невесту. Также в июне Лепс поделился планами построить дом в лесу Тверской области и переселиться туда насовсем.
Ранее сообщалось, что Лепс впервые после развода появился в обществе со своей новой подругой.
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