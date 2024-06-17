Жизнь в Афганских Хрущевках: опыт российского тревел-блогера

Россиянин рассказал про советские Хрущевки в Афганистане

1:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский тревел-блогер Алексей Мараховец посетил Афганистан и описал жизнь в местных хрущевках, построенных советскими специалистами. Он поделился своими впечатлениями в личном блоге "Поехали с Лешей!" на платформе "Дзен".

Фото: Управа района Чертаново Северное города Москвы is licensed under Public domain

Автор пояснил, что такие кварталы называются Макрорейян и были построены в начале 1970-х годов для советских специалистов, работавших в Афганистане. После их отъезда, квартиры быстро заселили семьи афганских военных.

"Жизнь в Макрорейяне недешевая. Коммунальные платежи составляют несколько сотен долларов в месяц, поэтому здесь могут жить только очень обеспеченные семьи", — написал Мараховец, описывая район.

Блогер отметил, что пятиэтажные кварталы считаются престижным районом по афганским меркам.

"Несколько комнат, коридор, отдельные помещения для кухни и ванной, канализация, отопление, мусоропровод, двор и благоустроенная придомовая территория — все это выгодно отличает Макрорейян от других жилых районов Кабула, состоящих из глинобитных хижин на склоне горы, где даже нет воды", — добавил он.

По его словам, район хрущевок огорожен высоким забором и охраняется. "Когда входишь сюда, возникает странное чувство отрыва от реальности: только что ты шел по грязным улочкам-базарам азиатского города, а сейчас стоишь у подъезда дома, где прожил большую часть жизни", — поделился своими впечатлениями путешественник.