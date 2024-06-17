Как собаки влияют на своих хозяев: неожиданное заявление

Кинологи рассказали, как собаки влияют на хозяина

0:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

По мнению шведских ученых, решение завести собаку может стать одним из наиболее верных для людей, находящихся в группе риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: Илья Панфёров/Pravda.ru

Исследования показывают, что питомцы могут оказывать положительное профилактическое воздействие на работу сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, с собакой человек начинает больше двигаться: как минимум дважды в день прогулки на свежем воздухе становятся обязательными, что крайне полезно.

Пешие прогулки способствуют снижению веса и поддержанию здоровой физической формы. Также общение с собаками помогает уменьшить уровень стресса.

К тому же, собака — это верный друг, который всегда будет рядом с одиноким хозяином. Исследования также показали, что ласковое поглаживание собак помогает бороться с гипертонией.