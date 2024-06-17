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Страхование банковских карт: как это работает, какие риски покрывает и почему это важно

Как страхование банковских карт помогает защитить средства клиентов от мошенников

1:09
Страхование

Банковская страховка представляет собой добровольное страхование, защищающее средства клиентов от мошеннических действий. При финансовых потерях с карты страховая компания возмещает ущерб.

Как страхование банковских карт помогает защитить средства клиентов от мошенников
Фото: money.yandex.ru by ООО Яндекс.Деньги is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Страхованию подлежат как дебетовые, так и кредитные карты. Обычно защита распространяется на все карты и счета клиента в данном банке, кроме инвестиционных счетов. Некоторые полисы охватывают все банковские карты и счета клиента, независимо от банка.

Клиентам важно соблюдать правила безопасности и не раскрывать личную информацию посторонним. Чтобы получить возмещение от страховщика, клиент должен доказать, что предпринял все возможные меры для минимизации ущерба. Например, при утрате или краже карты клиент должен немедленно уведомить банк.

Мошеннические действия, совершенные с момента утраты карты до уведомления банка, могут не покрываться страховкой. Также действия мошенников в промежутке между обнаружением потери карты и её блокировкой часто не рассматриваются как страховой случай.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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