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Творожные пирожки с яблоками и изюмом: мягкое тесто и много фруктовой начинки

Творожные пирожки с яблоками и изюмом: нежные, сладкие, ароматные

1:55
Еда

Нежные творожные пирожки с яблоками и изюмом — это идеальное лакомство для утреннего кофе или чаепития. Вот простой рецепт, который поможет вам приготовить эти вкусные пирожки.

Творожные пирожки с яблоками и изюмом: нежные, сладкие, ароматные
Фото: commons.wikimedia.org by Yurii-mr is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты:

  • 300 г творога 2%,
  • 2 куриных яйца,
  • 2 столовые ложки сахара,
  • 1 чайная ложка соли,
  • 80 мл растительного масла,
  • 420 г пшеничной муки,
  • 1 чайная ложка ванильного сахара,
  • 1,5 чайной ложки разрыхлителя,
  • 500 г яблок,
  • 100 г изюма,
  • 1 чайная ложка лимонного сока,
  • 1 чайная ложка корицы,
  • 1 столовая ложка коричневого сахара.

Приготовление:

  1. В миске смешайте творог, яйца, сахар, соль и растительное масло.
  2. Добавьте разрыхлитель и постепенно добавляйте муку, замешивая мягкое и гладкое тесто.
  3. Накройте миску с тестом салфеткой и оставьте на 1-1,5 часа для поднятия.
  4. Нарежьте яблоки на мелкие кубики и соедините с изюмом. Сбрызните смесь лимонным соком, добавьте корицу и коричневый сахар, хорошо перемешайте.
  5. Разделите тесто на небольшие кусочки. Раскатайте кусочек теста в круг, примерно 4-5 мм толщиной. Выложите начинку на середину и соберите края теста, защипнув их вместе, чтобы получился круглый пирожок.
  6. Разместите пирожки на противне, предварительно смазанном маслом. Смажьте верхнюю поверхность взбитым желтком.
  7. Выпекайте пирожки в предварительно разогретой до 180 °С духовке в течение 25-30 минут, пока они не получат золотистую корочку.

Подавайте пирожки со свежим чаем или кофе и наслаждайтесь этим вкусным десертом!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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