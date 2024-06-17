Творожные пирожки с яблоками и изюмом: мягкое тесто и много фруктовой начинки

Творожные пирожки с яблоками и изюмом: нежные, сладкие, ароматные

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Нежные творожные пирожки с яблоками и изюмом — это идеальное лакомство для утреннего кофе или чаепития. Вот простой рецепт, который поможет вам приготовить эти вкусные пирожки.

Фото: commons.wikimedia.org by Yurii-mr is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты:

300 г творога 2%,

2 куриных яйца,

2 столовые ложки сахара,

1 чайная ложка соли,

80 мл растительного масла,

420 г пшеничной муки,

1 чайная ложка ванильного сахара,

1,5 чайной ложки разрыхлителя,

500 г яблок,

100 г изюма,

1 чайная ложка лимонного сока,

1 чайная ложка корицы,

1 столовая ложка коричневого сахара.

Приготовление:

В миске смешайте творог, яйца, сахар, соль и растительное масло. Добавьте разрыхлитель и постепенно добавляйте муку, замешивая мягкое и гладкое тесто. Накройте миску с тестом салфеткой и оставьте на 1-1,5 часа для поднятия. Нарежьте яблоки на мелкие кубики и соедините с изюмом. Сбрызните смесь лимонным соком, добавьте корицу и коричневый сахар, хорошо перемешайте. Разделите тесто на небольшие кусочки. Раскатайте кусочек теста в круг, примерно 4-5 мм толщиной. Выложите начинку на середину и соберите края теста, защипнув их вместе, чтобы получился круглый пирожок. Разместите пирожки на противне, предварительно смазанном маслом. Смажьте верхнюю поверхность взбитым желтком. Выпекайте пирожки в предварительно разогретой до 180 °С духовке в течение 25-30 минут, пока они не получат золотистую корочку.

Подавайте пирожки со свежим чаем или кофе и наслаждайтесь этим вкусным десертом!