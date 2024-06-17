Творожные пирожки с яблоками и изюмом: мягкое тесто и много фруктовой начинки

Нежные творожные пирожки с яблоками и изюмом — это идеальное лакомство для утреннего кофе или чаепития. Вот простой рецепт, который поможет вам приготовить эти вкусные пирожки.
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Ингредиенты:
300 г творога 2%,
2 куриных яйца,
2 столовые ложки сахара,
1 чайная ложка соли,
80 мл растительного масла,
420 г пшеничной муки,
1 чайная ложка ванильного сахара,
1,5 чайной ложки разрыхлителя,
500 г яблок,
100 г изюма,
1 чайная ложка лимонного сока,
1 чайная ложка корицы,
1 столовая ложка коричневого сахара.
Приготовление:
В миске смешайте творог, яйца, сахар, соль и растительное масло.
Добавьте разрыхлитель и постепенно добавляйте муку, замешивая мягкое и гладкое тесто.
Накройте миску с тестом салфеткой и оставьте на 1-1,5 часа для поднятия.
Нарежьте яблоки на мелкие кубики и соедините с изюмом. Сбрызните смесь лимонным соком, добавьте корицу и коричневый сахар, хорошо перемешайте.
Разделите тесто на небольшие кусочки. Раскатайте кусочек теста в круг, примерно 4-5 мм толщиной. Выложите начинку на середину и соберите края теста, защипнув их вместе, чтобы получился круглый пирожок.
Разместите пирожки на противне, предварительно смазанном маслом. Смажьте верхнюю поверхность взбитым желтком.
Выпекайте пирожки в предварительно разогретой до 180 °С духовке в течение 25-30 минут, пока они не получат золотистую корочку.
Подавайте пирожки со свежим чаем или кофе и наслаждайтесь этим вкусным десертом!