Американские родители готовы разориться, чтобы поехать в Диснейленд

Американские родители влезают в долги после поездки в Disneyland

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

По оценкам Nasdaq, средняя стоимость билета в Disney для семьи из четырех человек на один день составляет чуть более 700 долларов. За пять дней это число подскакивает до 2572 долларов. Об этом передает FOX Business.

Фото: commons.wikimedia.org by J.-H. Janßen is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Согласно недавнему отчету LendingTree, почти 50% родителей с маленькими детьми влезают в долги после поездки в один из тематических парков Disney.

Данные также показали, что почти 60% родителей с маленькими детьми, которые взяли в долг, не жалеют об этом. Около 90% родителей, которые водили своих детей в Disney, сообщают, что это было приятно.

"Для некоторых взять в долг, чтобы побывать в "Самом счастливом месте на Земле", возможно, того стоит, просто при условии, что они ответственно и прилежно относятся к возврату средств", — говорит старший экономист LendingTree Джейкоб Ченнел.