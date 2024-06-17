Американские родители готовы разориться, чтобы поехать в Диснейленд

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Американские родители влезают в долги после поездки в Disneyland

0:58
Экономика

По оценкам Nasdaq, средняя стоимость билета в Disney для семьи из четырех человек на один день составляет чуть более 700 долларов. За пять дней это число подскакивает до 2572 долларов. Об этом передает FOX Business.

Американские родители влезают в долги после поездки в Disneyland
Фото: commons.wikimedia.org by J.-H. Janßen is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Согласно недавнему отчету LendingTree, почти 50% родителей с маленькими детьми влезают в долги после поездки в один из тематических парков Disney.

Данные также показали, что почти 60% родителей с маленькими детьми, которые взяли в долг, не жалеют об этом. Около 90% родителей, которые водили своих детей в Disney, сообщают, что это было приятно.

"Для некоторых взять в долг, чтобы побывать в "Самом счастливом месте на Земле", возможно, того стоит, просто при условии, что они ответственно и прилежно относятся к возврату средств", — говорит старший экономист LendingTree Джейкоб Ченнел.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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