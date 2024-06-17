Американские родители готовы разориться, чтобы поехать в Диснейленд

По оценкам Nasdaq, средняя стоимость билета в Disney для семьи из четырех человек на один день составляет чуть более 700 долларов. За пять дней это число подскакивает до 2572 долларов. Об этом передает FOX Business.
Согласно недавнему отчету LendingTree, почти 50% родителей с маленькими детьми влезают в долги после поездки в один из тематических парков Disney.
Данные также показали, что почти 60% родителей с маленькими детьми, которые взяли в долг, не жалеют об этом. Около 90% родителей, которые водили своих детей в Disney, сообщают, что это было приятно.
"Для некоторых взять в долг, чтобы побывать в "Самом счастливом месте на Земле", возможно, того стоит, просто при условии, что они ответственно и прилежно относятся к возврату средств", — говорит старший экономист LendingTree Джейкоб Ченнел.
Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.