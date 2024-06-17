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Сравнение жизни богатых в России и США от российской тревел-блогерши

Россиянка сравнила жизнь богатых в России и США

1:01
Туризм

Российская тревел-блогерша Марина Ершова посетила США, где прогулялась по улицам Лос-Анджелеса и наблюдала за жизнью богатых американцев. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе "Дзен".

Россиянка сравнила жизнь богатых в России и США
Фото: Midjouney: VIP-дети (золотая молодежь) с банковской карточкой у моря by Midjourney v 5.2 is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Блогерша призналась, что во время прогулки ощутила себя ничтожной.

"Три этажа на одну семью — это не роскошь, а стандарт для Америки. Люди, которые могут позволить себе шикарную жизнь, не бывают скромными. Они живут как короли", — так описала свой опыт Марина.

Она отметила, что в отличие от российских богатых людей, американцы не возводят высокие заборы вокруг своих домов. "На Рублевке, где живут звезды российской эстрады, такие дома не разглядишь — заборы выше человека в три раза", — напомнила Ершова.

Также она добавила, что из-за отсутствия закрытого пространства обеспеченные американцы готовы жить открыто, на виду у прохожих и всей улицы.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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