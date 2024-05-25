Человек появился в этой пещере 44 тысячи лет назад: археологии обнаружили ценную информацию на острове Тимор

Археологи обнаружили свидетельства миграции человека на острове Тимор

0:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование пещеры Лайли на острове Тимор, проведенное учёными из Университетского колледжа Лондона совместно с коллегами из Австралии и Великобритании, позволяет взглянуть на древние миграции Homo sapiens.

Фото: Wikipedia by HeritageDaily is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Результаты указывают на появление человека в пещере около 44 тысяч лет назад, что подтверждено анализом артефактов и останков. Одной из важных находок являются 14 кусочков гематита, использованных нашими предками и свидетельствующих о развитой культуре на острове, сообщает Nature Communications.

Исследования также указывают на посещение пещеры в разные периоды в течение последующих десяти тысячелетий.

Результаты подтверждают важную роль Тимора в истории миграций Homo sapiens и расширяют наше понимание формирования человеческих культур в регионе Сунда и Сахула.