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Операция по пересадке головы может стать реальностью: учёные разрабатывают новую технологию

Учёные разрабатывают технологию пересадки головы

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Наука

Участники стартапа BrainBridge, специализирующиеся в области нейробиологии и биомедицинской инженерии, разрабатывают технологию пересадки головы, основанную на фундаментальных научных исследованиях.

Учёные разрабатывают технологию пересадки головы
Фото: freepik.com by peoplecreations is licensed under public domain

Идея, хотя кажется футуристической, имеет потенциал спасти пациентов с неизлечимыми заболеваниями, такими как онкология, болезни Альцгеймера, Паркинсона и паралич, сообщает Daily Star. Они планируют реализовать новшество в течение 8 лет, используя современные технологии робототехники и искусственного интеллекта. Каждый шаг в их работе тщательно обдуман и основан на обширных научных исследованиях с целью расширения возможностей медицинской науки и практики.

Кроме того, группа планирует исследовать технологии трансплантации лица и кожи головы для медицинских и эстетических целей.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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