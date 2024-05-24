Операция по пересадке головы может стать реальностью: учёные разрабатывают новую технологию

Учёные разрабатывают технологию пересадки головы

0:54 Your browser does not support the audio element. Наука

Участники стартапа BrainBridge, специализирующиеся в области нейробиологии и биомедицинской инженерии, разрабатывают технологию пересадки головы, основанную на фундаментальных научных исследованиях.

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Идея, хотя кажется футуристической, имеет потенциал спасти пациентов с неизлечимыми заболеваниями, такими как онкология, болезни Альцгеймера, Паркинсона и паралич, сообщает Daily Star. Они планируют реализовать новшество в течение 8 лет, используя современные технологии робототехники и искусственного интеллекта. Каждый шаг в их работе тщательно обдуман и основан на обширных научных исследованиях с целью расширения возможностей медицинской науки и практики.

Кроме того, группа планирует исследовать технологии трансплантации лица и кожи головы для медицинских и эстетических целей.